فرصة أخيرة أمام ميسي للمشاركة في مونديال الأندية

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود فرصة أخيرة أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية النسخة المقبلة

وحسب تقرير صحيفة سبورت، فإن الفرصة الوحيدة أمام ميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 هي المشاركة مع إنتر ميامي كمستضيف للبطولة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الفوز بالدوري الأمريكي هذا الموسم.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثالث في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي برصيد 12 نقطة، فيما يتصدر نيويورك ريد بولز ترتيب القسم بـ14 نقطة مع لعب مباراة أقل.

ويقام الدوري الأمريكي على مرحلتين: الأولى بنظام الدوري من خلال قسمين شرقي وغربي، ثم بنظام خروج المغلوب بين المتأهل من القسمين.

ولا يقدم إنتر ميامي مستويات كبيرة، رغم كونه يضم مجموعة كبيرة من الأسماء مثل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا.

وحسب سبورت، فإنه لا يوجد شيء رسمي عن مشاركة بطل الدوري في البلد المنظم في كأس العالم للأندية 2025، لكن مصادر من داخل البطولة أكدت ذلك للصحيفة.