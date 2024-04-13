مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيلته لمواجهة لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لوتون تاون كالتالي

إيدرسون فى حراسة المرمي، ثم لويس، أكانجي، دياز، جفارديول، كوفاسيتش، نونيس، دي بروين، ألفاريز، دوكو، وهالاند

ويتواجد فريق مانشستر سيتي فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز فى 21 لقاء والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 71 هدفًا وتلقي 31.

فيما يقع لوتون تاون في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط برصيد 25 نقطة جمعها من 6 انتصارات و 7 تعالادت و 19 هزيمة وسجل 25 هدف وتلقي 45 هدف آخرين.