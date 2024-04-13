“كن الذيابه تنهّش من جوانبها”

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    أبريل

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  • 13
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    مسرحيات العيد.. الجار

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    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

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    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
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    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
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    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
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    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
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    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

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  • 6 - 19
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    مهرجان الورد الطائفي 2024

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    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

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    12:00
  • 7 - 9
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    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

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    معرض الأغذيه السعودي

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    معرض الخدمات اللوجستيه

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    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

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    Days
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    Days
  • 9 - 11
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  • 9 - 11
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فريق التحرير

13 أبريل 2024

“كن الذيابه تنهّش من جوانبها”

مقالات الرأي
“كن الذيابه تنهّش من جوانبها”

د. عبدالله الكعيد

“‏إعلامي وكاتب، قدّم برنامج العيون الساهرة في التلفزيون السعودي، صدر له سبعة مؤلفات، يحمل سبع أوسمة وأنواط أحدها نوط الابتكار”.

يقول الشاعر فرّاج بن ريفه (حسب الرواة) في قصيدة المقناص الشهيرة بــ” يا الله أنا طالبك حمراً هوى بالي:
لا روحت مع تخاتيخ الخلا الخالي
كن الذيابه تنهّش من جوانبها
يبدو في بيئة القصيدة بمجملها العام صحرا وإبل وهجوم ذئاب. من أحد تلك المكونات أكتب لكم حكاية اليوم.
عن الذئاب.

يقول أهلنا عن الذئبِ بأنهُ “أمْعط” ولفظُ (ذيب أمعط) عاميٌّ أصلَهُ فصيحٌ معناهُ المُباشر الذئب قليلُ الشعرَ، لكن المخاتلةِ والمباغتة والذكاء والقوة والإقدام والشجاعة والبطش صفات عَرَفَوها عنه، ولهذا فالمثلِ يُضربُ للدلالةِ على واحدةٍ من تلك الصفات أو أكثر حسبِ سياقَ الكلام.

طيّب، ما هي مناسبة الحديث عن الذئب والذئاب وكاتب هذه السطور يقطن مدينة صاخبة لا يُرى فيها الذئب إلاّ في حديقة الحيوان؟ ثم ما الذي يعرفه الجيل الحالي عن الذئب ولماذا ينفرون من قول أجدادهم لأحدهم ” خلك ذيب وأنا ابوك”؟

أعترف لكم بأنني وأنا في السبعين من عمري لم أقابل ذلك المفترس وجهاً لوجه إلاّ من وراء “شبك” في احدى محطّات الوقود على طريق سريع في بلادنا. يبدو بأن مالك تلك المحطّة بمرافقها ظن بأن أسر الأمعط في ذلك الحبس الانفرادي قد يجلب زبائن أكثر. منها يتزودون بالوقود والتبضّع بما يُعينهم على وعثاءِ السفر ومنها يقتربون من الباطش بالأغنام ويشاهدونه وهو يتحسّر على حريته بالدوران المستمر داخل قفص ضيّق لم يعهده في حياته.

لكن بعد قراءتي لروايةً بعنوان “رمز الذئب” للكاتب الصيني رونغ يانغ قررت البحث والكتابة عن ذلك المفترس حديث الأجداد. بالفعل تكوّنت لديّ معلومات كثيره فكتبت وها أنا أكتب وسأكتب مستقبلاً عن عالم الذئاب لما فيه من ادهاش وغموض.

أقول لشباب اليوم: أجدادكم قد خبروا الذئب وأُعجِبتهم شجاعته وإقدامه. فلا تنزعجون (بليز) من قولهم ” خلّك ذيب”.

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