مازيمبي الكونغولي يعلن مصرع نجمه السابق في حادث سير

كشف نادي مازيمبي الكونغولي مساء اليوم السبت عن وفاة لاعبه السابق رينفورد كالابا، وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي المصري مع مازيمبي الكونغولي مساء يوم 20 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 26 من نفس الشهر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مازيمبي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجمه السابق وكتب عليها: “أرقد بسلام يا مايسترو، لم ينجو رينفورد كالابا من حادث طريق هذا السبت 13 أبريل في زامبيا بين كافوي ولوساكا”.

وتوج النجم الزامبي ببطولتين طوال مسيرته المهنية، وهي بطولة دروي أبطال أفريقيا مع فريق مازيمبي نسخة 2014-2015، بالإضافة إلى أنه فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب زامبيا نسخة 2012.