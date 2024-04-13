تشواميني يقود ريال مدريد للفوز على مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهد سون مويكس، أحداث مباراة ريال مدريد ومايوركا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا.

وسجل أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، هدف فوز الملكي في شباك ريال مايوركا في الدقيقة 48، في الشوط الثاني من المباراة.

وبهذا الفوز فقد حصل ريال مدريد، على ثلاث نقاط، وعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 78 نقطة، حصيلة 31 مباراة حيث فاز الملكي في 24 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

وفي المقابل يتواجد ريال مايوركا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيد 31 نقطة، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 13 لقاء، بينما خسر في 12 مرة أخرهم مباراة اليوم.