التعادل السلبي يحسم مباراة يوفنتوس وتورينو بالدوري الإيطالي

انتهت أحداث مباراة يوفنتوس وتورينو، بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

واستضاف ملعب أوليمبكو جراندي تورينو، أحداث مباراة يوفنتوس وتورينو في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثانية والثلاثين من السيري آي.

وشهدت المباراة ألغاء هدف لفريق تورينو، وجاء سبب ألغاء الهدف هو مخالفة على مهاجم الفريق، لصالح كوستيتش لاعب يوفنتوس.

وبهذه النتيجة فقد حصل كل فريق على نقطة، ليصبح رصيد يوفنتوس 63 نقطة، متواجدًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق 5 نقاط عن ميلان المتواجد بالوصافة، وتعادل اليوفي في 9 مواجهات خلال مشواره بالبطولة حتى الآن، فيما خسر في 5 لقاءات، بينما حقق الفوز في 18 مباراة.

فيما يتواجد تورينو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه 45 نقطة في رصيده، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 12 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 9 مرات.