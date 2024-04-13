“الأرصاد” يطلق خدمة رادارات الطقس التجريبية عبر تطبيق “أنواء”

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، إطلاق خدمة رادارات الطقس التجريبية عبر تطبيق “أنواء”.

يأتي ذلك في إطار حرص المركز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتعزيز سهولة الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول الأحوال الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن “أنواء” تطبيق يتيح معرفة حالة الطقس لـ 5 أيام مقبلة بالمجان بمعلومات واقعية ودقيقة.

وأشار إلى أن أبرز مزايا “أنواء” هو إعطاء معلومات واقعية لعناصر الطقس في مناطق المملكة صادرة من المركز الوطني للأرصاد وليست افتراضية.

ودعا المهتمين بتطبيقات الطقس إلى تجربة خدمة رادارات الطقس الجديدة، وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم للمساهمة في تطويرها وتحسينها.

وكان القحطاني قد أشار، الأسبوع الماضي، إلى أنه تمّ رصد مخالفات لاستغلال الرادارات المجانية وبيعها للمواطنين عبر تطبيقات خارجية وحسابات محلية؛ حيث تمّ استغلال المواطنين ببيعها برسوم رغم أنها متاحة بالمجان.