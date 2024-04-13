مانشستر يونايتد يتعادل إيجابيًا مع بورنموث بهدفين في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر يونايتد مع نظيره بورنموث بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

واستضاف ملعب فيتاليتي، أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج.

وسجل دومينيك سولانكي لاعب بورنموث الهدف الأول لفريقه في شباك المان يونايتد، بالدقيقة 16، فيما أحرز برونو فيرنانديز لاعب الشياطين الحمر هدف تعادل فريقه في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 36، نجح استن كلويفرت لاعب بورنموث في تسجيل الهدف الثاني، ليعود بعدها برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ويحرز هدف التعادل لفريقه في المباراة، لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين بين الفريقين.

وحصد كل فريق نقطة جديدة في رصيده، وأصبح رصيد مانشستر يونايتد 50 نقطة متواجدًا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وخاض فريق مانشستر يونايتد 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تعرض المان للهزيمة في 12 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يتواجد فريق بورنموث في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 42 نقطة في رصيده، حيث لعب 32 مباراة، وفاز في 11 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، بينما هُزم في 12 مرة.