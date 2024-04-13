الأردن يقرر إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات مؤقتاً

أعلن الأردن، اليوم السبت، إغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتاً ابتداء من الساعة 1100 مساء اليوم بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) لعدة ساعات قادمة.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني في بيان نقله تلفزيون المملكة الأدرنية إنه “سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات”.

وأوضحت الهيئة في البيان أن القرار جاء “حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالمياً”.

ونقل تلفزيون المملكة الأردنية في وقت سابق اليوم، عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو القول إن “حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام جي.بي.إس واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له”.