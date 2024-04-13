تشويش “GPS” يؤثر على حركة الطيران في عدة دول بالشرق الأوسط

تأثرت حركة الطيران في عدة بلدان في الشرق الأوسط نتيجة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي “GPS”.

وأشارت وسائل الإعلام إلى تشويشات كبيرة في أنظمة الملاحة العالمية في كل من الأردن العراق والكويت وسوريا ولبنان، وتأثر حركة الطيران في مطاراتها.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أنها خاطبت الجهات المعنية في دولتين مجاورتين لإيقاف التشويش على أنظمة خدمة خرائط الموقع الجغرافية وتنتظر الرد.

وكشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، أن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام “جي بي إس” واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

وأضاف أن حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام الأنظمة البديلة.

كما أكد أن “التشويش على نظام الـ”جي بي إس” الملاحي يؤثر على مناطق واسعة من شرق حوض البحر المتوسط ويشمل مناطق في البحر الأسود وشرق أوروبا”.

وقام الجيش الإسرائيلي بالتشويش على إشارات نظام “جي بي إس”، والتلاعب به، في وقت تستعد فيه البلاد لهجوم إيراني، رداً على الغارة الجوية التي استهدفت مبنى دبلوماسياً في العاصمة السورية دمشق.

عملية “انتحال نظام GPS“

تستخدم إسرائيل حاليًا ما يُعرف بعملية “GPS Spoofing” (انتحال نظام GPS)، ولا يقوم بالتشويش على إشارات الـGPS فحسب، بل يُرسل إشارات مشابهة لإشارات أقمار الـ”جي بي إس” الاصطناعية ولكنها تتضمن إحداثيات خاطئة، بحيث يتم التقاطها من الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة التي تعتمد على الـGPS، وبذلك تتمكن إسرائيل من إبعادها عن مواقعها المهمة.

ويسبب هذا الأمر إرباكًا لحركة الطيران نظرًا لاعتماد الطائرات الحديثة على تقنية الـGPS، ولكن الطواقم الجوية مدربة للتعامل مع مثل هذه الظروف ويتم تنبيههم لاحتمالية حدوث مثل هذه الحالات مسبقًا عبر رسائل التنبيه الخاصة بالطواقم الجوية “NOTAMs”.

ويعتبر التشويش والتداخلات على إشارات الـGPS أمرًا متكرر الحدوث في مناطق مختلفة حول العالم وبدرجات متفاوتة، بعض الأحيان يكون سببها موجات كهرومغناطيسية صادرة من الشمس أو من مصادر أخرى.

وفي عصر تكنولوجيا المعلومات والحروب الإلكترونية، تبرز مسألة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي “GPS” كجانب حاسم في الصراعات الدولية والإقليمية.