برشلونة يفوز على قادش بهدف نظيف في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة الفوز على نظيره قادش بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في بطولة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة برشلون وقادش على ملعب رامون دي كارانزا، في المباراة التي أقيمت بالجولة الحادية والثلاثين من الليجا.

وسجل جواو فيليكس لاعب برشلونة هدف فوز البارسا في شباك قادش بالدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وارتقى رصيد برشلونة إلى النقطة 70، متواجدًا في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حصيلة 31 مباراة، فاز في 21 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، فيما تعرض البارسا للهزيمة في 3 مرات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد قادش في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 25 نقطة، جمعهم من 30 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 13 مواجهة وخسر في 14 لقاء.