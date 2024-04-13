“لدي الدليل” وليد الفراج يرد على بيان رابطة الأندية بشأن الرد الذي تلقاه ممثل نادي الهلال

علق الإعلامي وليد الفراج، على بيان رابطة الأندية السعودية للمحترفين، بشأن الرد الذي تلقاه ممثل نادي الهلال، بشأن تأجيل مباريات الزعيم.

وكانت رابطة الأندية أصدرت بيان مطول توضح خلاله تفاصيل ماحدث مع نادي الهلال، بشأن طلب الأخير تعديل مواعيد مبارياته، وأوضحت حقيقة قول جملة ” هذه ضريبة النادي الذي ينافس على كل البطولات”. طالع تفاصيل البيان من هنا.

وقال وليد الفراج خلال برنامجه “أكشن مع وليد”: “البيان يتواجد به جوانب إيجابية مهمة للغاية، لأنه لأول مرة منذ فترة، يتم إصدار بيان بهذا التفصيل”.

وتابع: “البيان ساعد الرأي العام بشكل كبير في معرفة ما حدث بين الهلال والرابطة، وهذه المعلومات لو كانت أظُهرت بشكل تدريجي منذ البداية لكان الجمهور علم ما حدث”.

وبشأن جملة هذه ضريبة النادي الذي ينافس على كل البطولات التي قيلت في البرنامج وأكدت الرابطة بأنها لم تحدث، رد وليد الفراج قائلا: “أنا ماذكرت بأنها وضعت في خطاب رسمي، ولكن هذا الرد الذي تلقاه نادي الهلال، ولدينا الدليل المادي الذي يُثبت بأن مندوب الهلال استمع لهذه الجملة”.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 77 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز الزعيم في 25 مباراة، وتعادل في مباراتين، بينما لم يتعرض الأزرق لأي هزيمة خلال مشواره في البطولة.

ونجح الهلال في حصد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعدما فاز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالإمارات، يوم الخميس الماضي.