الاتحاد يطالب برنامج الاستقطاب بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

توجه نادي الاتحاد، بطلب لبرنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي، من أجل ضم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن نادي الاتحاد طلب من برنامج الاستقطاب التعاقد مع كيفين دي بروين، من أجل ضم لصفوف النمور في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، بدء في عقد اجتماعات مع أندية الدوري لمعرفة الأسماء الذين يرغبون في ضمهم خلال موسم الصيف.

وأوضحت إلى أن انتقال دي بروين إلى الدوري السعودي يتوقف على موافقته، والانضمام إلى قائمة النجوم المتواجدين في دوري روشن، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار وغيرهم من النجوم.

جدير بالذكر أن عقد كيفين دي بروين سينتهي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في شهر يونيو لعام 2025.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 73 نقطة في رصيده، جمعهم من 32 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، فيما خسر المان سيتي في 3 مواجهات.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، جمعهم من خوضه 27 مباراة، حيث فاز النمور في 14 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 8 مباريات.