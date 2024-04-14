“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 12 منطقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية, كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.