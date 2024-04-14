اتفاق نهائي بين نادي الأخدود والمدرب الجزائري نور الدين بن زكري

توصلت إدارة نادي الأخدود المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

بن زكري سيتولى قيادة الفريق بعد تراجع نتائجه واقترابه من دائرة الهبوط في دوري روشن السعودي للمحترفين.

المدرب الجزائري صاحب الـ 60 عاماً لم يشرف على أي فريق منذ إقالته من تدريب فريق ضمك في يناير 2021 الماضي.

يعتبر بن زكري المدرب الثالث للأخدود في الموسم الحالي بعد البرتغالي جورجي مندوسا والسلوفاكي مارتن سيفيلا.

من المقرر الإعلان الرسمي عن التعاقد مع بن زكري بعد توقيع العقد.