فيضانات وسيول تجتاح سلطنة عمان

في وسط موجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح سلطنة عمان، تعيش المناطق العمانية حالة من الاستنفار الشديد لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الظروف الجوية القاسية.

تشهد سلطنة عمان وضعًا طارئًا بسبب الفيضانات والسيول العارمة التي تجتاح عدة مناطق، مما يستدعي تفعيل خطط الطوارئ واتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الأوضاع الطارئة

وبلغت السلطات العمانية عن وقوع حالتين إنسانيتين خلال الأمطار الغزيرة التي تشهدها السلطنة، حيث تم احتجاز حافلة مدرسية في مجرى وادٍ على طريق كيد بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية، وذلك وسط جهود مكثفة للتعامل مع هذه الحالة.

وفي حادث آخر، تمكنت دوريات مركز شرطة العامرات وهيئة الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ مواطن بعد أنجراف مركبته في مجرى وادٍ بولاية العامرات، حيث تم نقله إلى المستشفى ووصفت حالته بالجيدة.

وتستعد السلطات العمانية لاستقبال المزيد من الأمطار والظروف الجوية القاسية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع القطاعات واللجان الفرعية في المحافظات المتوقع تأثرها بمنخفض المطير.