توقعات محلل بالأرصاد لشهر أبريل: أمطار غزيرة ودفء نسبي

أكد عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن شهر أبريل يعتبر من أعلى الأشهر في هطول الأمطار على مختلف مناطق المملكة.

وعن درجات الحرارة، توقع العقيل دفئًا نسبيًا في عدة مناطق من المملكة، مع استمرار تأثير الرياح النشطة على بعض المناطق الشرقية والوسطى.

ودعا العقيل المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال تلك الفترة واتباع تعليمات السلامة العامة المعمول بها.