بدء تطبيق تخفيض المخالفات المرورية بعد 4 أيام

كشفت الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بعد 4 أيام.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: تبدأ مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المروريَّة المتراكمة بنسبة 50% بتاريخ 18- 4 – 2024، وتنتهي في 18- 10 – 2024م.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل أيام، تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة الغرامات المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9/ 10 /1445هـ، الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأشارت إلى أنَّ الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة، أو بسداد غرامة كل مخالفة على حِدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثِّرة في السلامة العامَّة.

وذكرت أنَّ المخالفات المرتكبة مع بدء سریان تخفیض سداد المخالفات المروريَّة المتراكمة على مرتكبيها سيطبَّق بحقها المادة (75) من نظام المرور التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدَّة الاعتراض، ومهلة السَّداد المقرَّرة نظامًا.