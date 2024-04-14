ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في عددٍ من المناطق خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، ضبْط 9 مخالفين لنظام البيئة في عددٍ من مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك وفقًا لمقطع مصور بثته الوزارة.

وتمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيصٍ بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بالإضافة إلى القبض على مخالفٍ لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيصٍ في محمية الأمير عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وكشفت الوزارة، أنه تمّ القبض على مخالفٍ لنظام البيئة، لتلويثه البيئة بتفريغ موادّ خرسانية في المنطقة الشرقية، و3 آخرين ارتكبوا مخالفة الرعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك.

وأكدت وزارة الداخلية، خلال بيانها، أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قِبل الجهات المختصّة.