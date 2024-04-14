تفاصيل عرض الاتحاد للتعاقد مع دي بروين

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل مفاوضات نادي الاتحاد للتعاقد مع دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة “الرياضية” ، إن النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، عقد اجتماعات مع أندية الدوري السعودي لمعرفة الأسماء التى ترغب في التعاقد معها الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قدوم قائد منتخب بلجيكا إلى السعودية يتوقف على موافقته الرسمية على اللعب في الدوري السعودي والانضمام إلى كوكبة النجوم العالميين الذين يلعبون في البلاد، يتقدمهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع النصر.

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب البلجيكى كيفين دى بروين لاعب وسط مانشستر سيتى الإنجليزى من المشاركة مع فريقه فى مباراة ريال مدريد المقرر لها الأربعاء المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التى تعرض لها قبل مباراة الذهاب.