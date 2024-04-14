حكم روماني يدير قمة برشلونة وباريس سان جيرمان

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعيّن يويفا الحكم الروماني إستفان كوفاكس لإدارة قمة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، فى معقل البارسا، ويساعده فى تقنية الفيديو “VAR” الحكم الألماني ماركو فيرتز.

كان برشلونة قد تغلب على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.