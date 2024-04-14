الجوازات: 1000 ريال غرامة تأخير تجديد هوية المقيم في حال التكرار

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    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. عرس الجن

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الجار

  • 14
    أبريل

    حفلات العيد.. تامر عاشور

  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
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    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

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  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 24 - 26
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    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

14 أبريل 2024

الجوازات: 1000 ريال غرامة تأخير تجديد هوية المقيم في حال التكرار

محليات
الجوازات: 1000 ريال غرامة تأخير تجديد هوية المقيم في حال التكرار

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الأحد، عبر منصة “إكس”، أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تفرض بعد ثلاثة أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وتبلغ قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال في حالة التكرار.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى المديرية عبر حسابها “خدمة العملاء” من أحد المستفيدين، حيث سأل عن كيفية سداد رسوم تأخير تجديد الإقامة للعاملة المنزلية وقيمتها.

ويمكن تجديد الإقامة من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول في منصة أبشر – أفراد باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر.

الدخول على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمات المكفولين.

اختيار (تجديد الإقامة) من القائمة.

قراءة تعليمات الخدمة، والضغط على (التالي).

اختيار العامل المراد تجديد إقامته.

تحديد المدة وتأكيد البيانات وجدّد الإقامة.

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