الجوازات: 1000 ريال غرامة تأخير تجديد هوية المقيم في حال التكرار

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الأحد، عبر منصة “إكس”، أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تفرض بعد ثلاثة أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وتبلغ قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال في حالة التكرار.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى المديرية عبر حسابها “خدمة العملاء” من أحد المستفيدين، حيث سأل عن كيفية سداد رسوم تأخير تجديد الإقامة للعاملة المنزلية وقيمتها.

ويمكن تجديد الإقامة من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول في منصة أبشر – أفراد باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر.

الدخول على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمات المكفولين.

اختيار (تجديد الإقامة) من القائمة.

قراءة تعليمات الخدمة، والضغط على (التالي).

اختيار العامل المراد تجديد إقامته.

تحديد المدة وتأكيد البيانات وجدّد الإقامة.