استشهاد وإصابة عشرات العائدين إلى شمال غزة

يُواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات من النازحين الفلسطينيين، جراء استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية جيش الاحتلال أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.

وشاركت طائرات حربية ومسيرة وبوارج حربية في استهداف النازحين الفلسطينيين خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك وسط دوي انفجارات ضخمة تسمع على طول شارع الرشيد غرب القطاع، بحسب مصادر فلسطينية

ووصل العديد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، نتيجة استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمئات النازحين على طول شارع الرشيد غرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته مصادر فلسطينية.