نجم نيوكاسل على أبواب دوري روشن

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اهتمام سعودي بالحصول على خدمات ألميرون لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

كشف موقع “footballinsider247” الإنجليزي أن أندية في دوري روشن السعودي تسعى للتعاقد مع لاعب فريق نيوكاسل، الباراغواياني ميغيل ألميرون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ورد، فإنه من المُنتظر أن تكون المنافسة قوية بين أندية دوري روشن السعودي لضم اللاعب صاحب الـ30 عامًا، الذي تعثرت صفقة انتقاله إلى الشباب خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ بسبب الاختلاف على بعض الأمور المالية.

وأشار التقرير إلى أن نادي الشباب قد يعود للمنافسة على ضم اللاعب من جديد هذا الصيف، ويبدو أن فريق “الماكبايس” سيسمح ببيع ألميرون بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني.