بدء أعمال المهرجان السينمائي الخليجي بنسخته الرابعة في الرياض

تبدأ أعمال المهرجان السينمائي الخليجي الذي يعقد في الرياض، اليوم الأحد، بنسخته الرابعة، وسط حضور لفيف من المشاهير ورواد المجال.

وتمتد دورة المهرجان 5 أيام وتشهد عرض نحو 29 فيلمًا متنوعًا، لمنتجين خليجيين، عبر فئات عدة، منها الأفلام الروائية الطويلة، والروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية

ويتيح المهرجان جلسات حوارية، وورش تدريبية تهم صانعي السينما، ومحبيها، بالإضافة إلى عدد من الندوات الحوارية والورش التدريبية المختلفة، التي تجعل الزوار يستكشفون أبعادا جديدة لصناعة السينما.

ويتنافس عدد من صناع الأفلام الخليجيين على جوائز المهرجان التسعة، التي تشمل جوانب متنوعة من الصناعة، فيما يكرّم المهرجان 5 شخصيات سينمائية خليجية بارزة كان من شأنها تقديم أعمال نوعية صعدت بالثقافة الخليجية للمشهد الثقافي العالمي.