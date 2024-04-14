آبل تخطط لتطوير حواسيبها بمعالجات M4 دعمًا لقدرات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة آبل عن نيتها لتطوير حواسيب ماك بوك باستخدام سلسلة معالجات M4 الجديدة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وأفادت الوكالة بأن الشركة تخطط لإطلاق “سلسلة جديدة من المعالجات المصممة داخليًا لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي”.

وأشار التقرير إلى أن آبل تستعد لإنتاج المعالجات الأولى من سلسلة M4، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة ثلاثة إصدارات مختلفة لتلبية احتياجات مجموعة أجهزة ماك الخاصة بها.

ومن المقرر أن يبدأ الانتقال إلى معالجات M4 في وقت لاحق من هذا العام، مع إعداد الشركة لإطلاق iMac جديد وMacBook Pro بشاشات بأحجام 14 و16 إنشًا، بالإضافة إلى تحديث لجهاز Mac mini.

وتهدف آبل إلى استكمال تحديث مجموعة أجهزة ماك خلال عام 2025، حيث تشمل هذه التحديثات إصدارات جديدة من MacBook Air وMac Studio وMac Pro.

وتضم سلسلة معالجات M4 إصدارًا أساسيًا بالإضافة إلى اثنين من الإصدارات الأخرى بأداء متفوق.

وبالإضافة إلى تحسينات الأداء، تخطط آبل لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في المكونات، مع دمجها مع مزايا الإصدار القادم من نظام التشغيل macOS في أجهزة ماك.

وتقدم آبل حاليًا معالجات M3 في الإصدارات الجديدة من أجهزة ماك بثلاث إصدارات: الإصدار الأساسي والإصدار Pro والإصدار Ultra.

ومن ناحية أخرى، تقدم شركة إنتل معالجاتها الجديدة من سلسلة Core Ultra التي تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، ومن المتوقع أن تتبع شركة كوالكوم نفس الاتجاه مع معالجاتها القادمة بمعمارية Arm للحواسيب.