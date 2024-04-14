أكاديمي فلسطيني لـ”الوئام”: إسرائيل تسعى لتحقيق حلم الدولة التوسعية على حساب المنطقة

تتزايَد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط الناجمة عن استمرار الحرب الإٍسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر دون حل، رغم المحاولات الدولية والإقليمية لإقرار هدنة تكون بداية لطرق السلام، لا سيما مع تصاعد تهديدات حكومة بنيامين نتنياهو، باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وهو ما سيزيد الاحتقان بالمنطقة.

واعتبر فيليبو غراندي، مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن احتمال نزوح سكان غزة من مدينة رفح الحدودية إلى مصر، هربا من هجوم عسكري، سيجعل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا ويسبب “معضلة مروعة” للفارين.

في السياق ذاته، يقول الدكتور حسن مرهج، الباحث الفلسطيني والمحاضر في كلية الجليل بالناصرة، إن “اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية سيكون بمثابة تهديد للأمن القومي المصري والأردني، في وقت لا تلتفت حكومة إسرائيل إلا لتحقيق انتصار كامل دون التفات لأي مصالح إقليمية لدول الجوار أو أمنها”.

ويضيف حسن مرهج، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “إسرائيل تسعى إلى شنّ حرب شاملة وإحداث التغيير الجغرافي لتحقيق حلمها في توسع الدولة بقوة السلاح، ما لم يتم بالتوافق، وهي لا تفكّر في حسابات السلام المبرم مع مصر والأردن بقدر ما يهمها تحقيق حلم الدولة التوسعية”.

ويتابع الأكاديمي الفلسطيني أن “إسرائيل لا يمكنها التعايش وفق عقيدتها التوسعية تحت تهديدات أمنها القومي وحلمها بالتمدد الجغرافي في المنطقة، وللعلم أن هناك متغيّرات سياسية تربك الحسابات الإسرائيلية في إنفاذ خططها بمعاونة أمريكية تامة، وهو التوقيت، لا سيما بسبب الانتخابات الرئاسية، إضافةً إلى الملف الأوكراني والحرب ضد روسيا التي لم تنتهِ بعد”.