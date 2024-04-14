تطورات الساعات الأخيرة في إصابة نيمار

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تطورات الساعات الأخيرة في إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الهلال.

ونشر المتخصص في إصابات الملاعب، ثامر الشهراني، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أثناء أداء برنامجه التأهيلي.

وقال ثامر الشهراني: “نيمار ومواصلة الإعداد والتأهيل.. من تدريبات نجم الهلال في الصالة الرياضية وتمرين أول للعضلة الخلفية للفخذ كتمرين مقاومة”.

وأوضح: “التمرين الثاني للعمل على اللياقة، وعقبال ما نشوفه يجري خلال هذا الأسبوع”.

وانتقل نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الجاري قادما من باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو بخلاف راتب اللاعب، الذي وقع عقدا لمدة موسمين.