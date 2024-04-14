7 أسباب تدفعك لشرب ماء النعناع يوميًا

أثبتت دراسات حديثة أهمية مشروب ماء النعناع، خاصة في الأيام الحارة، وذلك لفوائده العديدة، ونصحت بإدراجه في الأنظمة الغذائية.

فما هو ماء النعناع؟

وفق موقع “Health Shots“؛ يصنع ماء النعناع باستخدام أوراق النعناع الطازجة، حيث يتم نقعها لفترة طويلة، عادة بضع ساعات أو طوال الليل.

7 فوائد صحية لماء النعناع:

1. يحسن الهضم

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، حاول تضمين ماء النعناع في نظامك الغذائي.

هذا التسريب البسيط لأوراق النعناع في الماء يمكن أن يساعد في تحسين الهضم، وتخفيف الأعراض مثل الغاز والانتفاخ.

وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة Biology أن النعناع يريح عضلات الجهاز الهضمي ويقلل انقباضاتها، ويخفف من أي تشنجات في الأمعاء.

2. يوازن الاختلالات الهرمونية

يساعد شرب ماء النعناع في موازنة هرموناتك عن طريق تقليل مستويات هرمون التستوستيرون والحفاظ على مستويات الهرمون في وئام.

وقد وجدت دراسة أن النعناع يمكن أن يساعد في موازنة هرموناتك وعلاج متلازمة المبيض المتعدد التكيسات (PCOS)، وهو خلل هرموني يؤثر على الأعضاء التناسلية.

3. يبقيك رطبا

البقاء رطبا مهم للحفاظ على عمل جسمك بشكل صحيح، وماء النعناع هو طريقة أخرى لإضافة بعض النكهة إلى نظامك الغذائي.

4. يخفف من التوتر

شرب ماء النعناع يساعد في تقليل التوتر.

5. يساعدك على إنقاص الوزن

إذا كنت تبحث عن طرق لمحاولة إنقاص الوزن، يمكنك إضافة ماء النعناع إلى نظامك الغذائي، وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية ويعمل كبديل منعش رائع للمشروبات السكرية.

ويمكن أن يساعد شرب ماء النعناع على الشعور بالشبع، مما يقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام.

وقد وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة أن استبدال مشروبات الحمية بالماء يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

6. يعزز المناعة

النعناع يحتوي على العديد الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلاياك من التلف.

7. يحسن صحة الجلد

أوراق النعناع غنية بحمض الساليسيليك وفيتامين أ، وكلاهما ضروري للحفاظ على بشرتك.

ويحتوي ماء النعناع أيضًا على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا جيدة لإدارة الالتهاب والحفاظ على حب الشباب.

كيف تصنع ماء النعناع؟

المكونات:

1 كوب ماء

1 ليمونة مقطعة إلى شرائح

1/2 كوب من أوراق النعناع

1/2 كوب خيار (اختياري)

ولإعداده صب الماء في إبريق. واخلط أوراق النعناع والخيار وشرائح الليمون بالماء وحركه جيدًا.

ضع الخليط في الثلاجة للسماح للنكهات بالامتزاج جيدًا.

يمكنك الاحتفاظ بهذا المشروب لفترات أطول ولكن تأكد من فحصها وتحريكها من وقت لآخر. واشربه باردًا.

هل هناك أي آثار جانبية لماء النعناع؟

في حين أن النعناع آمن لمعظم الناس، يجب عليك دائما مراجعة طبيبك قبل تضمينه في نظامك الغذائي. إذ أظهرت بعض الدراسات أنه في حين أن شرب ماء النعناع يعزز الهضم، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز الهضمي أو الكلى استشارة الطبيب قبل إضافة ماء النعناع إلى نظامهم الغذائي.