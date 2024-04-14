باير ليفركوزن يُتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه

حصد فريق باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني 2023/2024، بعد الفوز على فيردر بريمن في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

وفاز باير ليفركوزن على فيردر بريمن بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

وسجل فيكتور بونيفاس لاعب ليفركوزن الهدف الأول في الدقيقة 25، وأحرز جارنت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 60.

فيما سجل فلوريان فيرتز ثلاث أهداف له في المباراة “هاتريك” في كلا من الدقائق التالية 68، 83، 90.

وبهذا الفوز ارتقى رصيد باير ليفركوزن للنقطة 79 محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ المتواجد بالوصافة.

ونجح ليفركوزن في حصد لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل انتهاء الدوري الألماني بـ 5 جولات.