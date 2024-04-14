أستون فيلا يفوز على آرسنال بهدفين في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا الفوز على آرسنال بهدفين دون رد في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

واستضفا ملعب الامارات أحداث مباراة أستون فيلا وآرسنال والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج.

وسجل ليون بايلي لاعب أستون فيلا الهدف الأول لفريقه في شباك آرسنال في الدقيقة 84، فيما أضاف أولي واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة فقد ارتقى رصيد أستون فيلا للنقطة 63 متواجدًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حصيلة 33 مباراة، فاز في 19 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، فيما خسر في 8 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر فقد تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 71، محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جمعهم من 32 مباراة، حيث فاز في 22 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلهم أخرهم كانت مباراة اليوم.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، وفاز في 22 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، فيما تعرض المان للهزيمة ثلاث مرات.