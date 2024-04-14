بدء سريان توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتباراً من الغد

أعلنت هيئة التأمين بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارًا من يوم غد الإثنين 15 إبريل 2024.

يأتي ذلك بهدف دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

وأصدرت هيئة التأمين، في ديسمبر الماضي، قراراً بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 ابريل 2024.

ونصّ القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، كما ستقوم الهيئة بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.