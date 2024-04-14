توقف مباراة روما وأودينيزي بعد سقوط مفاجئ لأحد اللاعبين

شهدت مباراة أودينيزي وروما التي أقيمت اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإيطالي، واقعة مرعبة بسقوط أحد لاعبي روما.

رورما التقى مع أودينيزي في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة السيري آي.

وسقط إيفان نديكا مدافع فريق روما بشكل مفاجئ على أرضية الملعب، دون لمسه، وتدخل الفريق الطبي لإسعافه،

ووفقًا لقناة “أبو ظبي الرياضية” فأن اللاعب نديكا تعرض لذبحة صدرية وخروجه لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة.

كما أوضحت شبكة “فوتبول إيطاليا”، بأن نديكا بدا في حالة وعي، واشتكى للطاقم الطبي من ألم حاد في صدره.

وأشارت الشبكة إلى أنه قد تقرر رسميًا تعليق المباراة، وسيتم لعبها في وقت لاحق ومن نفس الدقيقة، وبنفس النتيجة التي توقف عليها اليوم، علمًا بأن الفريقين يتعادلًان إيجابيًا بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن روما يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه 55 نقطة، فيما يأتي أودينيزي في المرتبة الخامسة عشر ولديه 28 نقطة في رصيده.