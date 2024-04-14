القبض على مروّجي مخدرات في مداهمة حية بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، ضمن ضرباتها الأمنية لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية خلال مداهمة حية.

وضبطت الشرطة خلال المداهمة 13 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، حيث كان المتهمان يستخدمان وحدة سكنية وكراً لممارسة عملية الترويج.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة متعلقة بالمخدرات من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.