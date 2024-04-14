وصول بعثة الهلال إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة العين

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة العين في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يلاقي نظيره العين، على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “أكس” صورًا لبعثة الفريق مصحوبة بالتعليق التالي: ” الهلال في العين”.

وتأهل الهلال للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد العين لذات الدور بعد تخطي عقبة النصر بركلات الترجيج 3/1.

وحصد الهلال بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، يوم الخميس الماضي.

جدير بالذكر أن الهلال الأكثر تتويجًا بكأس دوري أبطال آسيا، حيث حصد الزعيم اللقب 4 مرات من قبل، فيما تُوج العين بالبطولة الآسيوية مرة واحدة فقط.