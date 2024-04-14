بـ13 مليون متر³ يومياً.. السعودية تتصدر العالم في إنتاج المياه المحلاة

تتبوأ السعودية مكانة ريادية في العالم في مجال إنتاج المياه المحلاة، حيث تعتبر أكبر منتج لهذه المياه على مستوى العالم، في إنجاز آخر يُضاف إلى الإنجازات التنموية التي حققتها السعودية في كافة المجالات لضمان جودة الحياة للأجيال القادمة على أرض هذا الوطن الذي لا يعرف المستحيل.

أرقام قياسية غير مسبوقة

وحقق إنتاج المياه المحلاة في السعودية أرقامًا قياسية وغير مسبوقة على مستوى العالم، حيث وصل الإنتاج إلى 12.80 مليون متر³ يومياً بحسب تقرير حديث صدر مؤخرًا عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

مسيرة تاريخية

وقد بدأت مسيرة تحلية المياه المالحة في السعودية منذ عدة عقود لكنها أخذت اتجاهات احترافية مع تأسيس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عام 1974 م كمؤسسة حكومية، كما تم إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا العمل لتحقيق الأمن المائي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات رؤية 2030.

نمو كبير

وقد نجحت منظومة تحلية المياه المالحة في رفع الإنتاجية بوتير متسارعة فقد بلغ الإنتاج عام 2016، 8.80 مليون متر مكعب يومياً ووصل هذا الرقم في 2023 إلى 12.80 مليون متر مكعب يوميًا بزيادة بلغت نسبتها 45.4 في المائة .

أيضاً نجحت السعودية في رفع سعات منظومات نقل المياه بأكثر من 63 في المائة من 8.70 مليون متر مكعب يومياً في 2016 إلى 14.20 مليون متر مكعب يومياً في الوقت الحالي.

رفع حجم الخزن الاستراتيجي

ولم تكتف السعودية برفع إنتاج المياه المحلاة يوميًا بل نجحت في زيادة الخزن الاستراتيجي من أجل ضمان تلبية احتياجات الأجيال القادمة وتأمين حاجة السعودية المستقبلية من المياه، حيث زادت سعة الخزن إلى 21.80 مليون متر مكعب في 2023 مقارنة مع 13.60 مليون متر مكعب في 2016 وبنسبة زيادة بلغت 60.2%

إنجاز على الأرض

أما فيما يخص أطوال شبكات توصيل المياه فقد ارتفعت أيضاً بشكل كبير حتى تجاوزت 127.84 ألف كيلومتر بنسبة بلغت 12.6 في المائة مقارنة مع عام 2016 والذي وصلت فيه شبكة توزيع المياه إلى حوالي 113.48 ألف كيلومتر بكافة مناطق السعودية، كما زاد معدل ضخ المياه بنسبة 96% حيث أصبح الضخ يمتد على مدار قرابة 21 ساعة يوميًا مقارنة مع أقل من 11 ساعة في 2016.

تحقيق المستهدفات

وتستهدف السعودية زيادة إنتاج المياه المحلاة عام 2025 لأكثر من 14 مليون متر مكعب يومياً، منها 7.3 مليون متر مكعب يتم إنتاجها من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالية و7 ملايين متر مكعب من محطات القطاع الخاص التي تعد شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.

تلبية متطلبات التنمية المستدامة

وقد نجحت المؤسسة العامة لتحلية المياه في تلبية 100% من الامتثال للوائح البيئية التشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 37 مليون طن سنويًا، وتمكنت من تقليل استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، حيث وصلت كفاءة استهلاك الطاقة إلى مستويات عالمية جديدة، بتحقيق 2.7 كيلو وات ساعة لإنتاج المتر المكعب في المنظومات.