محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل وإيران تصعدان وفق سياسة العمق بالعمق

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    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. عرس الجن

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الجار

  • 14
    أبريل

    حفلات العيد.. تامر عاشور

  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
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    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

14 أبريل 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل وإيران تصعدان وفق سياسة العمق بالعمق

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل وإيران تصعدان وفق سياسة العمق بالعمق

تكهنات عديدة تُثار حول التصعيد بين إيران وإسرائيل، حيث أطلقت طهران ما يزيد على 330 مسيرة وصاروخاً، خلال  ما وصفته طهران بـ”الرد الإيراني” على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق قبل عدة أيام ما أسفر عن مقتل وإصابة قيادات في الحرس الثوري وشخصيات دبلوماسية.

حرب كلامية

وأطلقت إيران 185 طائرة مسيرة و110 صواريخ أرض – أرض و36 صاروخ كروز في هجومها على إسرائيل، وسط تصاعد حدة الحرب الكلامية بين البلدين إثر تأكيد السلطات الإسرائيلية فشل الهجوم الصاروخي الإيراني، في حين أكدت إيران أن العملية حققت أهدافها وأنها أحدثت أضرارًا بالغة في قاعدتين عسكريتين مهمتين في إسرائيل.

سياسة العمق بالعمق

وقال علي رجب المختص في الشؤون الإيرانية، إن التصعيد قائم عبر اتباع كل طرف منهم سياسة العمق بالعمق.

وأضاف “رجب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه من المتوقع أن ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني، بهجوم موسع خلال الساعات القليلة القادمة.

وتابع الباحث في الشأن الإيراني: “إسرائيل اعتادت ضرب إيران بعمليات كبيرة كاغتيال شخصيات عسكرية وسياسية ونووية مؤثرة ومن غير المستبعد توجيه ضربات للداخل الإيراني الفترة المقبلة.

القواعد العسكرية الإيرانية

وشدد “رجب”، على أن إسرائيل تمتلك معلومات كاملة عن القواعد العسكرية الإيرانية وكذلك المؤسسات الاستراتيجية في إيران ولكن توقيت الرد الإسرائيلي  يعتمد على التنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

تكلفة مليار دولار

يُذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن تكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل “تقترب من مليار دولار”.

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