التعادل الإيجابي يحسم مباراة إنتر ميلان وكالياري

حسم التعادل الإيجابي مباراة إنتر ميلان وكالياري بهدفين لمثلهما، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واستضاف ملعب جوزيبي مياتزا أحداث مباراة إنتر ميلان وكالياري بالجولة الثانية والثلاثين من السيري آي.

وسجل هدفي إنتر ميلان في شباك كالياري كلا من ماركوس تورام في الدقيقة 12، و هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 74.

فيما أحرز هدفي كالياري في شباك إنتر ميلان كل من إلدرو شوموردوف في الدقيقة 64، نيكولاس فيولا في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز فقد حصل كل فريق على نقطة، وأصبح رصيد إنتر ميلان 83 نقطة محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، جمعهم من 32 مباراة، حيث فاز في 26 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، وتعرض للهزيمة مرة واحدة.

وعلى الجانب الآخر يتواجد كالياري في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه 31 نقطة في رصيده، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات، وتعادل في 10 مباريات، فيما خسر في 15 لقاء.