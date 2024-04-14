طاقم تحكيم مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم أردني لإدارة مباراة العين والهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يلاقي نظيره العين، على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد العين لذات الدور بعد تخطي عقبة النصر بركلات الترجيج 3/1.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على منصة “أكس”: بأن الاتحاد الآسيوي أسند إدارة مباراة العين والهلال إلى طاقم تحكيم أردني، بقيادة أدهم مخادمة.

طاقم تحكيم مباراة العين والهلال:

ويدير المباراة الحكم الأردني أدهم مخادمة حكماً للساحة، يعاونه على الخطوط مواطنيه، محمد مصطفى الكلاف، الحكم المساعد الأول وأحمد مؤنس نادي، الحكم المساعد الثاني.

والماليزي محمد نظمي حكماً رابعاً والسنغافوري محمد تاج، حكماً لتقنية الفيديو، والأوزبكي كريموف رحيم بيك، حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

والتايلاندي شاتارين موغوليسري، مراقب معلومات الفيديو، و تقنية الفيديو والصيني ليو تي جون، مراقباً للحكام، والفلسطيني علي جبريل، مراقباً للمباراة.