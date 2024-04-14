40 عامًا من الخيانة.. قصة السفير الأمريكي الذي تجسس على بلاده لصالح كوبا

أقر سفير أمريكي سابق رسميًا بأنه مذنب في العمل لصالح جهاز المخابرات الكوبي لعقود، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، مما يضع نهاية سريعة لقضية وصفها ممثلو الادعاء بأنها واحدة من أطول الخيانات للحكومة الأمريكية في التاريخ.

وجهت لفيكتور مانويل روشا، السفير الأمريكي السابق لدى بوليفيا، في ديسمبر الماضي تهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات الكوبية لأكثر من 40 عامًا. حيث دفع الرجل، الذي يعيش في ميامي، في البداية بأنه غير مذنب في منتصف فبراير، ثم اعترف أخيرًا في وقت لاحق من ذلك الشهر.

تفاصيل صفقة الاعتراف بالخيانة

كان قرار القضية موضع شك لفترة وجيزة خلال جلسة استماع يوم الجمعة الماضي، عندما تساءلت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيث بلوم، عما إذا كانت صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها “روشا” مع المدعين العامين صعبة بما فيه الكفاية، لأنها تفتقر إلى التعويض للضحايا المحتملين، ولا تلغي الجنسية الأمريكية لـ”روشا”. وجادل ممثلو الادعاء بأن 15 عامًا كافية بالنظر إلى أن الرجل البالغ من العمر 73 عامًا من المرجح أن يموت في السجن.

وتم تعديل صفقة الإقرار بالذنب في نهاية المطاف لتشمل تعويض الضحايا المحتملين، والذي سيتم تحديده في وقت لاحق. كما أن التجريد من الجنسية ممكن أيضًا كإجراء مدني في المستقبل. كما وعد روشا بالتعاون مع الحكومة وتقديم تفاصيل حول فترة عمله كجاسوس.

“طوال حياته، عاش السيد روشا كذبة”؛ قال ديفيد نيومان، مسؤول الأمن القومي الكبير في وزارة العدل، في مؤتمر صحفي بعد الحكم، وأضاف: “أثناء توليه العديد من المناصب العليا في الحكومة الأمريكية، كان يعمل سرًا كعميل للحكومة الكوبية. هذه خيانة مذهلة للشعب الأمريكي”.

أدين بالتجسس الخفيف

إعلاميًا، لم يتم الكشف عن الكثير حول ما فعله “روشا” لمساعدة النظام الكوبي الشيوعي أو كيف ربما يكون قد أثر على السياسة الأمريكية أثناء عمله في وزارة الخارجية لمدة عقدين، حيث كان يحمل تصاريح أمنية رفيعة المستوى، أتاحت له الوصول إلى معلومات سرية للغاية، وفقًا للائحة الاتهام، والتي كان من الممكن أن تجعله رصيدًا قيمًا لكوبا، التي كانت لها علاقات عدائية مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

لكن “روشا” لم يتهم بالتجسس، وبدلًا من ذلك اتهم بالعمل كعميل أجنبي، وهو ما تشير إليه وزارة العدل باسم “التجسس الخفيف”؛ فالعمل كعميل أجنبي يحمل عقوبة سجن أقصر.

وقد أشار “نيومان” إلى أن الحكومة لم يكن لديها الأدلة الكافية لدعم تهم التجسس، لأن هناك فجوة طويلة بين الوقت الذي من المحتمل أن يرتكب فيه السلوك الأكثر خطورة ومتى بدأ التحقيق.

ووصف المدعي العام ميريك جارلاند القضية بأنها “واحدة من أعلى عمليات التسلل للحكومة الأمريكية وأطولها أمدًا من قبل عميل أجنبي”.

من هو روشا؟

ولد روشا في كولومبيا، وانتقل إلى نيويورك عندما كان عمره 10 سنوات بعد وفاة والده. وعاشت عائلته مع عمه في هارلم (أحد الأحياء في مدينة نيويورك)، وكانت والدته تعمل في مصنع خياطة. وفي عام 1965، غيرت منحة دراسية لحضور مدرسة تافت، وهي مدرسة داخلية للنخبة في ولاية كونيتيكت، مسار حياته، كما قال لمجلة خريجي المدرسة في عام 2004. لكن أثناء وجوده هناك، تعرض للتمييز وفكر في الانتحار بعد أن رفض أقرب أصدقائه أن يكونوا رفقاء في السكن معه بسبب لون بشرته، على حد قوله.

وقد زعم المحققون أن “روشا” جُند من قبل وكالة المخابرات الكوبية في تشيلي عام 1973 بعد تخرجه من جامعة ييل. وفي العام نفسه، أطيح بالرئيس الاشتراكي التشيلي سلفادور أليندي في انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة.

في العام 1978، أصبح “روشا” مواطنًا أمريكيًا متجنسًا، ويحمل أيضًا درجات علمية من جامعتي هارفارد وجورج تاون. وقد بدأ حياته المهنية في وزارة الخارجية في عام 1981 وتدرج في مناصب مختلفة في أمريكا اللاتينية، حيث شغل لفترة وجيزة دورًا مؤثرًا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض خلال إدارة كلينتون. وتوجت حياته المهنية في وزارة الخارجية بتعيينه سفيرًا في بوليفيا من عام 2000 إلى عام 2002.

وبصفته سفيرا في بوليفيا، حذر “روشا” البوليفيين من أن انتخاب مزارع الكوكا اليساري إيفو موراليس، وهو من رعايا فيدل كاسترو، رئيسًا للبلاد، سيعرض المساعدات الأمريكية للبلاد للخطر. وكان لهذا التدخل الفضل في المساعدة في تعزيز مكانة موراليس، وشكر “روشا” لكونه “أفضل رئيس لحملته”؛ حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في عام 2002.

وقعت كوبا أيضًا تحت اختصاص “روشا” خلال فترة عمله في مجلس الأمن القومي، بينما كان يعمل في بعثة الولايات المتحدة في هافانا في تسعينيات القرن العشرين. وبعد مغادرته وزارة الخارجية، كان مستشارًا لقائد القيادة الجنوبية الأمريكية، التي تشمل منطقة مسؤوليتها كوبا.

وكانت مناصبه داخل الحكومة ستمنحه وصولًا مجزأ إلى المعلومات المتعلقة بكوبا، بما في ذلك التقييمات الأمريكية للنظام الكوبي، وملفات السيرة الذاتية، وتفاصيل حول البرامج السرية التي تديرها الولايات المتحدة والتقارير الدبلوماسية من جميع أنحاء العالم حول الكوبيين، وفقًا لجون فيلي، السفير الأمريكي السابق في بنما الذي اعتبر “روشا” ذات مرة مرشدًا.

“كان من الممكن أن يكون ذا قيمة كبيرة بالنسبة لهم”؛ قال فيلي لشبكة “سي بي إس نيوز“.

ما الذي خسرته الولايات المتحدة بسبب “روشا”؟

حاليًا، تقيم وزارة الخارجية ومجتمع الاستخبارات الأضرار المحتملة للأمن القومي، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين، بعد اعتقال “روشا”. وقد قال ممثلو الادعاء يوم الجمعة إن تقييم الأضرار لا يزال جاريًا، مضيفين أنها ستكون “عملية طويلة” وأنهم قد لا يعرفون أبدًا الضرر الكامل الناجم.

الصدمة كاملة

التفاصيل حول كيفية بدء مكتب التحقيقات الفيدرالي في الاشتباه في أن “روشا” تصرفت كعميل سري لكوبا غير واضحة، بخلاف أنها تلقت معلومات قبل نوفمبر 2022، وفقًا لوثائق المحكمة. وفي الأشهر التالية، راقبت الوكالة “روشا” أثناء لقائه بعميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي يُعتقد أنه ممثل لوكالة التجسس الكوبية.

وفي 15 نوفمبر 2022، أرسل العميل السري للدبلوماسي المتقاعد رسالة “WhatsApp”: “من أصدقائك في هافانا”، حسبما ذكرت الوثائق. وأضاف في مكالمة هاتفية لاحقة: “أعلم أنك كنت صديقًا عظيمًا لنا منذ وقتك في تشيلي”.

وخلال محادثاتهما خلال العام التالي، أشار “روشا” إلى الولايات المتحدة على أنها “العدو” وقال إن “ما فعلناه” كان “هائلًا” و”أكثر من مجرد بطولات جراند سلام”؛ حسبما ذكرت وثائق المحكمة.

“قلقي الأول. كانت أولويتي الأولى… أي عمل من جانب واشنطن من شأنه أن يعرض حياة القيادة أو الثورة نفسها للخطر”؛ زُعم أن “روشا” قال للعميل السري.

وزعمت الشكوى أيضًا أن “روشا” التقى بمدربيه الكوبيين في عام 2017، حيث سافر أولًا من ميامي إلى جمهورية الدومينيكان باستخدام جواز سفره الأمريكي، ثم استخدم جواز سفر دومينيكي للسفر إلى بنما وإلى هافانا.

وقال “روشا” إن وكالة المخابرات الكوبية أمرته بأن “يعيش حياة طبيعية”، وفي النهاية ابتكر قصة تغطية “لشخص يميني” لإخفاء حياته المزدوجة، وفقًا للشكوى.

وقال فيلي، الذي عمل تحت قيادة “روشا” عندما كان نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية في جمهورية الدومينيكان، إن “روشا” أصبح في السنوات الأخيرة “رجلًا مبالغًا فيه في تقديره لدونالد ترامب”.

وقال فيلي: “كان الأمر غير مريح حقًا”، مضيفًا أنه وزملاؤه السابقون لم يشتبهوا أبدًا في أن الأمر كان مجرد غطاء. وتابع: “لقد مررت بالفعل بدورة الحزن بأكملها هنا. الصدمة كاملة”.

استقال فيلي من منصب سفير الولايات المتحدة في بنما في عام 2018 بسبب خلافات سياسية مع إدارة ترامب. وقال إن “روشا” قام بعمله بشكل جيد وكان كريمًا في توجيهه ، لكنه كان لديه أيضًا غرور قوي واعتقد أنه أذكى من الآخرين.

وفي 23 يونيو 2023، عقد روشا اجتماعه الأخير مع عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السري في قاعة طعام خارجية خلف كنيسة في ميامي. وقال ممثلو الادعاء إن “روشا” كان غاضبًا عندما سأله الوكيل: “هل ما زلت معنا؟”، حيث رد بأن الأمر “يشبه التشكيك في رجولتي”.

نركز على الصين وروسيا ونسينا كوبا

وقالت الصحافة الأمريكية إن قضية “روشا” هي أحدث اختراق رفيع المستوى للحكومة الأمريكية من قبل المخابرات الكوبية التي تعتبر واحدة من أكثر وكالات التجسس فعالية في العالم لكن قدراتها غالبًا ما يتم تجاهلها.

وينظر إلى القضية على نطاق واسع على أنها فشل لمكافحة التجسس الأمريكي، وقال “نيومان” إنها “تذكير بأننا نواجه التجسس والمخاطر الداخلية من مجموعة من البلدان.. نحن بالطبع نركز على التهديد من الصين وروسيا. لكننا نعلم الآن أن مشهد التجسس لا يقتصر على التهديدات من تلك البلدان.. الحكومة الكوبية تواصل التسلل إلى حكومتنا وتقوض الأمن الأمريكي”.