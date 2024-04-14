الأخضر تحت 23 عامًا يؤدي تدريباته استعدادًا لمواجهة طاجيكستان

أدى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، تدريباته في قطر مساء الأحد، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 تنطلق في قطر، اليوم الإثنين، ويلتقي الأخضر مع نظيره طاجيكستان في الجولة الأولى، والمقرر لها يوم الثلاثاء.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد.

وبدأت بالإحماء بالكرة، أعقبها إجراء اللاعبين لتمرين الضغط العالي، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على الجمل الهجومية.

ويجري أخضر 23 عامًا حصته التدريبية في تمام السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين على ملعب جامعة قطر 2، سيتاح لوسائل الإعلام تغطية الربع ساعة الأولى منها.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، رفقة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.