ميزة جديدة في “فيسبوك ماسنجر” تتيح إرسال الصور بجودة عالية

أعلنت شركة “ميتا” إمكانية إرسال الصور بجودة عالية في منصة المراسلة الفورية التابعة لها “فيسبوك ماسنجر”.

يُمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة الجديدة من خلال الضغط على خيار HD عند اختيار الصور قبل إرسالها.

وكانت شركة “ميتا” قامت بإضافة خيار مماثل في تطبيق المراسلة الفورية الآخر المملوك لها، واتساب، منذ عدة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح منصة “فيسبوك ماسنجر” بإنشاء ألبومات مشتركة مع الأصدقاء والعائلة وإضافة الصور ومقاطع الفيديو إليها.

يمكن إنشاء هذه الألبومات في محادثات جماعية عبر تحديد عدة صور والضغط على “إنشاء ألبوم” أو الضغط لفترة طويلة على الصورة في الدردشة واختيار “إنشاء ألبوم”.

كما أضافت “ميتا” خيار إضافة الأصدقاء عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR أو مشاركتهم عبر رابط مخصص.

ومن المتوقع أن تكون هذه الميزات متاحة لكافة المستخدمين تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.