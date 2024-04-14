النصر يرد على لجنة الأنضباط والأخلاق بشأن سلوك رونالدو مع البليهي

كشفت تقارير صحفية عن رد نادي النصر، على خطاب لجنة الأنضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن البطاقة الحمراء التي حصل على قائد الفريق الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو.

الهلال واجه غريمه التقليدي النصر، ضمن نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي حسمها الأزرق لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن إدارة شركة نادي النصر رد على خطاب لجنة الانضباط والأخلاق، بأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها رونالدو أمام الهلال، غير مستحقة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر جاء ذلك بعد أن طلبت إفادة من اللاعب، وأن النادي العاصمي بعث جوابه الأحد، متضمنًا أن البطاقة الحمراء غير مستحقة ويفترض ألا تصل إلى سلوك مشين كونه تنافس على الكرة لأن رونالدو يبحث عن لعبها بسرعة.

وكان رونالدو حصل على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الهلال، وبالتحديد في الدقيقة 86 من المباراة، وذلك بسبب سلوكه تجاه علي البليهي لاعب الهلال، حيث استخدام رونالدو الكوع بقوة مفرطة لضرب البليهي.

جدير بالذكر أن الهلال حصد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، يوم الخميس الماضي.