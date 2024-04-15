خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال في الدوري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه قبل مواجهة الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي يواجه الهلال يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الجهاز الطبي للنادي الأهلي، منح الضوء الأخضر لمشاركة الإيفواري فرانك كيسيه أمام الهلال.

وأشارت إلى أن كيسيه أجرى اختبارات طبية خلال الأيام الماضية مع الجهاز الطبي للتأكد من تشافيه بعد إصابته بتمزُّقٍ عضلي، والتي غاب على إثره عن مواجهة الوحدة الماضية.

وأكدت إلى الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، سيعتمد على كيسيه بصفة أساسية أمام الهلال في الكلاسيكو.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 52 نقطة في رصيده، جمعهم من 27 مباراة، حيث فاز الراقي في 15 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، فيما خسر 5 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 77 نقطة في تاريخه، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة، بينما تعادل في مواجهتين فقط، ولم يتعرض الأرزق للهزيمة خلال مشواره في البطولة.