وزير الخارجية يوقع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع نظيره الأوزبكي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف في طشقند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

ووقع الوزيران في بداية اللقاء، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين السعودية وأوزبكستان

عقب ذلك عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.