إصابة نازحين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولتهم العودة لشمال غزة

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” اليوم الاثنين بأن عددًا من النازحين الفلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.

ونقلت “وفا” عن مصادر محلية قولها إن زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار، صوب مئات النازحين الذين حاولوا العودة لمنازلهم في مدينة غزة ومحافظة الشمال عبر جسر وادي غزة عند شارع الرشيد، ما أدى لإصابة إثنين منهما على الأقل.

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وكان 5 فلسطينيين بينهم امرأة، استشهدوا أمس الأحد، جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، الفلسطينيين النازحين من العودة لشمال القطاع وأطلقت النار بشكل مباشر، على مئات الفلسطينيين، لإجبارهم على العودة إلى الجنوب، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى.

وحاول الآلاف من الفلسطينيين النازحين، العودة إلى شمال القطاع عن طريق شارع الرشيد، بعد نجاحهم في اجتياز الحاجز الفاصل الذي أقامه الاحتلال خلال حربه المدمرة على غزة المندلعة منذ السابع من أكتوبر الماضي.