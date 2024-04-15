مجلس إدارة “الاتحاد للتأمين” يوصي بتوزيع 27 مليون ريال كأرباح عن 2023

أوصى مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني بتوزيع 6% أرباحًا نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

جاء ذلك في الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة.

وأوضح البيان، أن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 27 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 45 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 6.0 ريال.

وشدد البيان، على أنه سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين بشأن التوصية.