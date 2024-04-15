“تعليم مكة” تعتمد توقيت الدوام الصيفي ابتداء من اليوم

اعتمدت إدارة التعليم بمكة المكرمة، اليوم الاثنين مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية بدءاً من اليوم، وذلك بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.

ويبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا والحصة الأولى عند الـ 7:00 صباحًا على أن يكون الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 ظهراً والحصة الأولى 1 ظهرًا.

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وأكدت إدارة التعليم على أهمية الانضباط الدراسي من اليوم الأول للعودة للدراسة، داعية أولياء الأمور على تعزيز قيمة الانضباط المدرسي لدى أبنائهم الطلبة تحت شعار ” لانضباطك.. أثر”.