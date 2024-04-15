استقرار الدولار من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط

استقر الدولار في معاملات اليوم الاثنين، متمسكًا بأكبر مكسب أسبوعي له منذ 2022م، إذ تلقت العملة الأمريكية دعمًا من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ومخاوف استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسة، بنسبة 1.6%.

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وهبطت قيمة العملة اليابانية في أحدث التعاملات مسجلة أدنى مستوى في 34 عامًا عند 153.85 ينًّا مقابل الدولار.

فيما سجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0655 دولار، وشهد الجنيه الأسترليني أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف يوليو.