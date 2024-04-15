السفارة السعودية بأستراليا تُدين وتستنكر حادث الطعن في سيدني

أعربت السفارة السعودية لدى ‎أستراليا، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها لحادثة الطعن التي حدثت في مجمع ويستفيلد بونداي بمدينة سيدني.

وتقدمت السفارة السعودية لدى ‎أستراليا، عبر حسابها على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا ولذوي الضحايا جراء هذا الحادث المأساوي مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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ووقع حادث طعن في مجمع ويستفيلد بونداي بمدينة سيدني، وتسبب الهجوم في مقتل خمس نساء ورجل، كما أصيب عدة أشخاص آخرين، بمن فيهم طفل رضيع.